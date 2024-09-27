Kanada'nın ek gümrük hamlesine Çin'den soruşturmayla yanıt

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmada tarife artışlarının yanında Çin ürünlerinin devlet sübvansiyonları ve teşvik programlarından seçici olarak dışlanmasının da ele alınacağı belirtildi.

Soruşturma sürecinin genelde 3 ay sürdüğü ancak özel koşullarda uzayabileceği aktarılan açıklamada, Kanada'nın 30 gün içinde hükümetler arası müzakere talebinde bulunabileceği kaydedildi.

İlk kez yapılıyor

Çin, ilk kez gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatıyor. Daha önce ABD, Çin'den ithal aynı ürünlere aynı oranlarda ilave gümrük tarifeleri açıklamış, Avrupa Birliği (AB) de Çin'den ithal elektrikli araçlar hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından gümrük tarifelerinde artışlara karar vermişti.

Çin'in Dış Ticaret Yasası'nın 7. maddesi, herhangi bir ülke veya bölgenin "ayrımcı temeldeki" yasak, kısıtlama ve uygulamalarına "karşı-tedbirlerle" yanıt verilmesine olanak tanıyor.

Vergi iki katına çıkmıştı

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau başkanlığındaki hükümet, 26 Ağustos'ta, Çin'den ithal elektrikli araçlara 1 Ekim'den itibaren yüzde 100, alüminyum ile çelik ürünlerine ise 15 Ekim'den itibaren yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı.

Çin, tarife artışları ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğu savunarak 6 Eylül'de Kanada aleyhine şikayet başvurusunda bulunmuştu.