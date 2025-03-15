Kanada'nın yeni Başbakanı Carney'den Trump'a net tavır

Justin Trudeau’nun görevinden istifa etmesi sonrasında Kanada’nın yeni başbakanı olan Mark Carney, yemin ederek göreve başlamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sorulan bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kanada'yı ABD’nin 51. eyaleti yapma" önerisini değerlendiren Carney, "Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Amerika, Kanada değil"

İHA'nın haberine göre, ABD ve Kanada arasında büyük farklar olduğunu vurgulayan Carney "Az önce yaptığımız törene bakın. Amerika'da böyle bir tören olmazdı. Arkamdaki kabineye bakın. Amerika'da böyle bir kabine olmazdı. Amerika'da böyle bir kabine yok. Biz temelde çok farklı bir ülkeyiz" şeklinde konuştu.

"Amerika, Kanada değil" diyen Carney, hükümette görevli bakanların da kendisiyle hem fikir olduğunu vurgulayarak "Şahsen ben nettim. Arkamdaki bakanlar da kendilerine sorulduğunda asla ve hiçbir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmayacağımızı açıkça belirttiler" ifadelerini kullandı.

Trump'la görüşmek istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun "Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olmasının ekonomik açıdan daha iyi olacağı" şeklindeki sözleri hatırlatılan Carney, "Çılgınca. Çok basit. Söyleyebileceğiniz tek şey bu" yorumunu yaptı.

Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump ile iletişim kurmayı dört gözle beklediğini belirten Carney, "Başkan Trump ve ben bazı ortak deneyimlere sahibiz. Özel sektörde bulundum, gayrimenkul sektöründe çalıştım, büyük işler yaptım. G20 ve G7'deki ilk başkanlığı sırasında onunla birlikte çalıştım. Başarmak istediği şeye saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ile görüşmek üzere ABD’ye gidip gitmeyeceği sorulan Carney, "Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi planlamıyorum. Başkan Trump ile uygun zamanda konuşmayı dört gözle bekliyorum" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini sıklıkla dile getirmişti.