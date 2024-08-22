Kansas City Fed Başkanı Schmid: Faiz konusunda karar vermek için zamanımız olduğunu düşünüyorum

Bloomberg TV'ye konuşan Schmid, enflasyonun doğru yönde ilerlediğini kabul ederken Fed'in sabırlı olması gerektiğini savundu.

Bu yıl faiz kararlarında oy kullanmayacak olan Kansas City Fed Başkanı, bankasının Jackson Hole, Wyoming'de yakından izlenen yıllık sempozyumu öncesinde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde gelecek bazı verilere gerçekten bakmak benim için mantıklı."Harekete geçmeden önce - en azından ben harekete geçmeden ya da geçmeyi önermeden önce - biraz daha fazlasını görmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Schmid, "Karar verme konusunda dikkatli olmazsak hala biraz talep artışı görebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini de kullandı.