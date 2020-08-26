Kansas Fed'den çift dipli durgunluk uyarısı
Kansas Fed Başkanı George çift dipli durgunluk risklerinin COVID-19 salgını etkisiyle yükseldiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kansas şubesi Başkanı Esther George, COVID-19 salgını ve salgına bağlı ekonomik olumsuzlukların çift dipli durgunluk riskini yükselttiğini söyledi.
CNBC'ye konuşan George, göürünümün önünündeki önemli risklerden birinin COVID-19 salgınının ikinci dalgasının ekonomide ek bir yük oluşturup oluşturmayacağı olduğunu söyledi ve Fed'in durumu dikkatlice izlemeye devam ettiğini ekledi.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Jackson Hole'da gerçekleşecek yıllık sempozyumda yapacağı konuşma yatırımcıların odağında.