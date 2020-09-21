Kaplan: ABD ekonomisinin 3 sene boyu yüzde 0 faize ihtiyacı var
Dallas Fed Başkanı Kaplan, ABD'nin ekonomik toparlanması için faizlerin 3 sene kadar yüzde 0 düzeyinde kalması gerektiğini söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas şubesi Başkanı Robert Kaplan, ABD'nin ekonomik toparlanmasına destek olmak için Fed'in faizleri 2023 yılına dek yüzde 0 düzeyinde tutması gerektiğini söyledi.
İşsizliğin yüzde 4'e düştüğü zaman Fed'in uzlaşmacı, hatta çok uyumlu kalması gerektiğine işaret eden Kaplan, yine de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faizler üzerinde taahhüt vermemesi gerektiğine işaret etti.
Kaplan, "Faiz oranlarını sıfırda bırakmamız gerektiğine şu anda karar vermenin uygun olduğundan emin değilim. Bu kararları gelecekteki komitelere bırakmayı tercih ederim" dedi.