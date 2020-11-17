'Karabağ'ın incisi' Şuşa'ya Paşa geldi

Kerim ÜLKER

Azerbaycan'ın 28 yıl sonra özgürlüğüne kavuşturduğu işgal altındaki Karabağ'da yeni bir dönem başlıyor. 'Karabağ'ın incisi' olarak bilinen ve stratejik açıdan en önemli kent kabul edilen Şuşa'ya ilk banka şubesi kuruluyor. Türkiye'ye 2014'te Aksoy Holding iştiraki TAİB Bank'ı alarak giren Azerbaycan'ın en büyük bankalarından Paşa Bank, tarihi Şuşa kentinde şube açacak.

Paşa Bank Yönetim Kurulu Başkanı Taleh Kazimov, “Her yurttaş, her vatansever, bütün bu yıllar boyunca Azerbaycan'ın ulusal bayrağının kurtarılmış topraklarda yeniden dalgalanacağı o parlak günü beklemiştir ve bu mutlu an gelmiştir. İşgalden kurtulan bölgeler, tarım, değerli metal madenciliği, ulaşım ve lojistik, turizm ve konaklama, bilişim ve ekonominin reel sektörünün diğer birçok bölümü gibi faaliyet alanlarında benzersiz ekonomik potansiyele sahip. Şuşa'da Paşa Bank şubesini açarak, kurtarılan bölgelerin yeniden entegrasyonuna yönelik tüm girişimlerin ve iş dünyasının hayata geçirilmesinde devlete destek olmaya hazırız." dedi.