Karadağ, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahati askıya alacak

Türk vatandaşlarının en çok seyahat ettiği Balkan ülkelerinden Karadağ, vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Yarın, acil prosedür kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına karar vereceğiz” ifadesini kullandı.

Spajic, kararın ekonomik faaliyetler ve ikili ilişkileri koruma amacıyla geçici olarak alındığını belirterek, Türkiye ile “karşılıklı çıkarlar doğrultusunda en iyi modeli bulmak üzere” görüşmelerin başlatılacağını söyledi.

Podgorica’daki olay gerilimi artırdı

Karar, başkent Podgorica’nın Zabjelo semtinde yaşanan bıçaklı saldırı olayının ardından alındı.

25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşının saldırıya uğraması sonrasında, olayla ilgili Türk göçmenlerin şüpheli olarak değerlendirilmesi iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.