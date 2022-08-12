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Karadağ'da silahlı saldırı: 11 ölü

Karadağ'ın Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açtı. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı belirtildi. Olayda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. saldırgan ise polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtildi.

​​​​​​​Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, yaptığı açıklamada, "Tüm Karadağ vatandaşlarını masum kurbanların aileleri, akrabaları, dostları ve Cetinje vatandaşlarının yanında olmaya çağırıyorum. Karadağ daha önce böyle bir trajedi görmedi." ifadesini kullandı.

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