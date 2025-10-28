Karadağ’dan Türk vatandaşlarına yeni vize hamlesi

Türkiye’den vize istemediği için son yıllarda Türk turistlerin gözde rotalarından biri haline gelen Karadağ’da, hafta sonu başkent Podgorica’da yaşanan bıçaklı saldırı her şeyi değiştirdi. Biri Azerbaycan vatandaşı, biri Türkiye vatandaşı iki kişinin karıştığı saldırı sonrası ülkede tansiyon yükselirken 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Kentte ırkçı protestolar düzenlenirken, Türk vatandaşlarının ve işyerleri de saldırıya uğradı. Gerilimin tırmanması üzerine Karadağ yönetimi şehirde sıkıyönetim ilan ederek, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkını geçici olarak kaldırma kararı aldı.

Türklere hızlandırılmış vize geliyor

Karadağ hükümetinden gelen yeni açıklamada ülkeye girmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türkler için hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağı belirtildi. Ayrıca ülkede bulunan 14 bin Türk'ün de Karadağ'da kalışlarının yasalara uygun ilerlemesi için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.