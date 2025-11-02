Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vize kararı turizmi vurdu: Balkan turları yeniden şekilleniyor

Kasım ayı itibarıyla Karadağ’a pasaportsuz giriş dönemi sona erdi.

Ülkeye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının artık konsolosluk üzerinden vize başvurusu yapması gerekiyor.

Tur şirketleri, Karadağ içeren paketlerde iptal, erteleme veya güzergâh değişikliğine gitti. Sektör temsilcileri, Karadağ’ın artık “vizesiz Balkan hattı” içinde yer almayacağını, turların Saraybosna, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ekseninde yeniden tasarlandığını belirtiyor.

Star Haber’e konuşan tur operatörü yöneticisi Orhan İşcil, uçak bileti bulunan yolcuların biletlerini iade edebileceklerini veya tarih değişikliği yapabileceklerini belirtti.

Vize serbestisi askıya alındı

Vize zorunluluğu, Podgoritsa’da yaşanan bıçaklama olayı sonrası iki Türk vatandaşının gözaltına alınmasıyla başladı. Olayın ardından sosyal medyada yapılan çağrılarla bazı gruplar, Türk işletmelerine ve araçlara saldırdı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, gerginliğin ardından Türkiye’ye yönelik vize serbestisinin “geçici olarak askıya alındığını” duyurdu.

Gözaltına alınan iki Türk serbest bırakıldı

“Öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanan Y.G. ve N.D. isimli iki Türk vatandaşı, suçsuz olduklarının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı. Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, kamera kayıtlarının zanlıların olay sırasında başka bir yerde olduğunu doğruladığını açıkladı.