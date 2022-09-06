Karantinadaki yolcuda maymun çiçeği tespit edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Sağlık Koruma Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Chuang Shuk Kwan, yaptığı açıklamada, dün Filipinler'den Hong Kong'a gelen bir yolcunun otel karantinasındayken rahatsızlandığını belirtti.

Chuang, maymun çiçeği taşıdığı tespit edilen hastanın Queen Mary Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Hastalık Koruma Merkezi Müfettişi Edwin Tsui de hastalığın yayılmasının uzun süreli temas gerektirdiğine dikkati çekerek, hasta varışta Kovid-19 tedbirleri gereği karantinada tutulduğu için hastalığın kentte yayılma olaslığı bulunmadığını ifade etti.

Kısa süre önce Kanada ve ABD'de bulunan hastanın, dün gece boğaz ağrısı ve yutkunma problemi olduğu, ardından vücudunda kızarıklıkların belirdiği bilgisi aktarıldı.

Kentte hasta ile yakın temasta bulunan kimse olmadığı bildirildi.

Kentte ilk kez görülen vakanın ardından bulaşıcı hastalık alarm düzeyi yükseltilirken sağlık yetkilileri, Çin ana karasındaki yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütünü konuyla ilgili bilgilendirecek.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 2 Eylül itibarıyla dünya genelinde 53 bin 27 maymun çiçeği vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti.