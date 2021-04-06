Karantinayı delen Fransa elitlerine soruşturma

Bir Fransız televizyon kanalının, salgına rağmen Paris'te, aralarında siyasilerin de olduğu iddia edilen, kimsenin maske takmadığı "gizli" lüks akşam yemekleri düzenlendiğini haberi üzerine, polis bir soruşturma başlattı.

Ülkenin siyasi elitinin kendi belirledikleri kuralları görmezden geldiği iddiaları kamuoyunda tepkiye yol açtı. Artan vakalarla tekrar ülke genelinde bir aylık sıkı önlemlere dönülen Fransa'da son beş aydır tüm restoran ve kafeler ziyarete kapalı.

Paris Başsavcısı Remy Heitz pazar günü yaptığı açıklamada, başkalarının hayatlarını riske atma suçuyla ve bu yemeklerin sağlık kurallarına aykırı bir şekilde organize edilip edilmediği ile olası organizatörler ve katılımcıların kim olduğunu belirlemek için soruşturma açıldığını söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Marlene Schiappa Fransız televizyonuna verdiği demeçte, bakanlar veya milletvekillerinin olaya karışması halinde "diğer vatandaşlar gibi para cezası ve cezalandırılmaları gerektiğini" belirtti.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "İstisnasız tüm bakanlar kurallara saygı gösterir" dedi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise, rapordaki iddialar doğruysa, bu tür yemeklere karışanların yargılanması gerektiğini söyledi.