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Karayipler'de 7.6'lık deprem: Tsunami alarmı verildi

Karayip Denizi'nde Santanilla Adaları'nın doğusundaki 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından "tsunami alarmı" verildi

Karayipler'de 7.6'lık deprem: Tsunami alarmı verildi
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Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın kuzeyinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip Denizi'nde Honduras'ın kuzeyindeki Santanilla Adaları'nın doğusunda 7,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Yerel basında, can ve mal kaybı olup olmadığının henüz bilinmediği sarsıntının ardından bölgede "tsunami alarmı" verildiğine dair haberler yer aldı.

Kaynak: AA

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