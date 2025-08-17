Karayipler'de Erin alarmı! Kasırganın hızı rekor kırıyor

Atlantik’te etkili olan Erin Kasırgası, "Kategori 4" diye nitelenen şiddetli bir seviyeye ulaştı. Saatte 233 kilometre hızla esen rüzgarlar ve 935 milibar basınç, fırtınanın hızla güçlendiğini gösterirken ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) son raporuna göre, Erin kısa sürede Kategori 5 seviyesine çıkabilir.

Erin, 15 saatte rüzgar hızını saatte 113 km artırarak hızlı güçlenme rekoru kırarken, kasırganın Bermuda ile ABD’nin doğu kıyısı arasından geçmesi öngörülüyor.

Meteorologlara göre, fırtına önümüzdeki günlerde genişleyerek mevcut boyutunun iki ila üç katına çıkabilir. Yetkililer ise Atlantik’te giderek artan hızlı güçlenme örneklerinin kasırga hazırlık ve müdahale planlarını kökten değiştirdiğini vurguluyor.