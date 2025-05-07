Kardinaller yeni papayı seçmek için Vatikan'da toplandı!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından kardinaller yeni papayı seçmek için Vatikan’da bir araya geldi.

Kardinallerin dünyayla bağlantısı kesildi

Roma Katolik Kilisesi'ni yönetecek yeni papa dünyanın farklı yerlerinden gelen 80 yaşın altındaki kardinallerin oy kullandığı gizli bir seçimle belirlenecek. Oy verme süreci boyunca kardinallerin dış dünyayla bağlantıları kesilecek, telefonları alınacak, internete veya gazeteye erişemeycekler.

Vatikan Sarayında bir araya gelen kardinaller Sistine Şapeli'ne girerken gizlilik yemini edecek, ardından gizli oylama gerçekleşecek. Yeni papa üçte iki çoğunluğun oyu ile belirlenecek.

Kardinaller oy çokluğuna ulaşarak yeni papayı belirlerse oylama sonucu şapelin çatısından beyaz dumanla duyurulacak.

Ancak papanın ilk oylamada seçilmesi beklenmiyor. Buna yönelik bir kural olmasa da yüzyıllardır konseyler haftalarca, aylarca sürmüş hatta bazı kardinaller bu süreçte ölmüştü.