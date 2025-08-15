Karpowership’in yüzer altyapı yatırımları sürüyor

10.000 MW kurulu gücü ile dünyanın en büyük Powership filosunun tasarımcısı, sahibi ve işletmecisi olan Karpowership, yüzer altyapılardaki uzmanlığını, LNG Terminal Gemileri (LNGTS) filosunu genişleterek ve yeni nesil Powership tasarımını hayata geçirerek kuvvetlendiriyor. Şirket, LNG’yi depolama, tekrar gaza dönüştürerek Powership ya da kara santrallerine iletme ve yakıt ikmali yapma kabiliyetlerine sahip LNGTS filosuna yeni bir üye daha kattı. Karadeniz LNGTS Americas adıyla faaliyet gösterecek yeni gemi için isim verme töreni düzenlendi.

"Her noktaya elektrik götürebilene kadar çalışacağız"

Singapur’daki Seatrium Tersanesi’nde düzenlenen isim verme töreninde konuşan Karpowership CEO’su Orhan Remzi Karadeniz, “İlk Powership’lerimizi 20 yılı aşkın süre önce, yine burada Singapur’da hayata geçirmiştik. Bugün filomuzun yeni üyesi olan LNG terminal gemimizin isim verme töreninde yer almanın gururu içindeyim. Karpowership, bugün dünyada doğal gazla elektrik üretebilen kurulu gücün yaklaşık yüzde 1’ine sahip durumda. Hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içinde bu oranı yüzde 2’ye taşımak.

Bu hedefimiz hem bugün dünya enerji sektörünün yaşadığı zorlukları hem de harekete geçme aciliyetini barındırıyor. Ekonomik büyüme, sanayileşme, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi kavramlar elektrik ihtiyacının her geçtiğimiz gün katlanmasına vesile oluyor. Daha çok insan, daha çok araç, daha çok veri merkezi… Bunların tamamı daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor.

Her gün, on binlerce insan hayatlarında ilk kez elektriğe kavuşuyor. Yüz milyonlarca insan, günlük hayatını ancak elektrik ile yönetebiliyor. Ancak buna rağmen, milyonlar hala elektriğe erişemiyor. Bu sebeple şirket olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Ve 'Tek Dünya' felsefemizle, dünyanın farklı lokasyonlarında ihtiyaç duyan her bir noktaya elektrik götürebilene kadar çalışmaya, büyümeye devam edeceğiz."

Yeni enerji gemileri için mutabakat imzalandı

Karpowership’in büyüme planının bir parçası olarak şirket, yeni nesil Powership’lerinin üretimi için Seatrium ile bir niyet mektubu da imzaladı. Buna göre iki şirket, Karpowership’in projelerinin ihtiyaçlarına göre adapte olabilecek modüler tasarıma sahip ve CCUS (karbon yakalama, kullanma ve depolama) gibi ileri teknolojilerin kullanılacağı yeni nesil Powership’lerin üretimini birlikte gerçekleştirecek.