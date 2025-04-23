Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği, Komori Baskı Makineleri Tesislerini ziyaret etti

Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Alican Duran liderliğindeki bir heyetle, Komori Baskı Makineleri üretim tesislerini ziyaret etmek üzere Japonya'ya gitti.

Ziyaret, Komori Corporation ve Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan temsilcisi Aras Makine ve Servis Hizmetleri A.Ş. tarafından davet ve sponsorluğunda gerçekleştirildi.

KASAD üyeleri, Tokyo yakınlarındaki KOMORİ Tsukuba Fabrikası’nı ve yüksek hijyen standartlarına sahip kozmetik kutuları üreten bir matbaayı görmek üzere 5 günlük bir program dahilinde 12 Nisan'da yola çıktı. Ziyaret sırasında, ayrıca Tokyo’nun kültürel ve tarihi önemli yerleri de gezildi.

"ABD tarifeleri, Türkiye için bir şans olabilir"

KASAD Başkanı Alican Duran, Japonya Komori ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Aras Grup ve Komori firmalarına teşekkür ederken Türk basım sektörünün zorlandığı bir süreçten geçtiğine dikkat çekti.

Duran, “Avrupa ekonomisinin uzun bir süredir resesyonda olduğu bu süreçte ülkemiz ekonomisinde de sorunlar var. Dolayısıyla zaten biraz zorlandığımız bir süreçten geçiyoruz.

Dünyada da ekonomik kurallar değişmeye başladı. Ancak Amerika Yönetiminin yeni koyduğu yüksek gümrük tarifeleri Türkiye için şans olabilir. İhracat tarafında, en azından bu dönemde Amerika'da çok ciddi bir ilerleme sağlayabiliriz.

Amerika çok büyük bir pazar. Ben bunu 5 sene önce söylerken, o zaman bir hayal gibi gözüküyordu ve ihracat yaptığımız ilk 10 ülke arasında Amerika yoktu. Şu anda Amerika karton ambalaj ihracatımızda ikinci sırada. Biraz daha şanslı olur ve biraz daha akıllı işler yapabilirsek çok rahat bir oyuncu olabiliriz” şeklinde konuştu.

"Türk firmalarını ikame etmeye çalışıyoruz"

Duran, Türk karton ambalaj ürünleri ihracatında neler yapıldığını da şu sözlerle ifade etti:

“İstanbul İhracatçılar Birliği şemsiyesi altında bir URGE kurduk. Burada 18 tane KASAD üyesi var. 2 ay önce Amerika'dan 6 tane müşteriyi ağırladık.

Burada toplantılar yaptık, fabrikaları gezdiler. Mayıs ayında tekrar bir müşteri ekibi ağırlayacağız. Eylül ayında da oraya bir ziyaret planlıyoruz. Yani şu anda çok hızlı bir şekilde Amerika pazarı için Uzakdoğu’lu tedarikçilerin yerine Türk firmalarını ikame etmeye çalışıyoruz.

İhracatı herkese tavsiye ediyoruz ama her firma aynı düzeyde değil. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, her firmanın olgunluk ve kalite düzeyine göre bir ligde ihracat girişiminde bulunması. Aksi durumda hem kendi adımıza hem de ülkemiz adına negatif bir sonuç doğurabiliyoruz. O yüzden çiğneyeceğimizden büyük lokma almamamız lazım.”

Türk basım sektörünün gelişimi için büyük önem taşıyor

Ziyaretin ilk günü, Japonya'nın kültürünü tanıma fırsatını sunan bir şehir turuyla başladı. KASAD ekibine Aras Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Araz ve Genel Müdür Hamdi Kaymak eşlik ederek, seyahat boyunca etkinliklerin sorunsuz geçmesini sağlamada önemli bir rol üstlendiler. Geceyi, Komori Corporation Başkanı ve CEO’su Satoshi Mochida ile bir araya gelerek tamamladılar.

13 Nisan’da, şehir turunun ardından Niwa Print Co. Ltd. adlı butik karton ambalaj matbaasına yapılan ziyarette, sektör profesyonelleri, üst düzey hijyenik koşullarda çalışarak "sıfır hata" prensibiyle üretim yapan bir işletmenin süreçlerine dair bilgi edindiler. Matbaa sahibi Tomohiro Horino, KASAD üyelerini büyük bir nezaketle karşıladı.

15 Nisan’da gerçekleştirilen KOMORİ Tsukuba Fabrikası ziyareti, KASAD heyetinin en önemli duraklarından biri oldu. Fabrikanın girişinde Türk ve Japon bayrakları dalgalanırken, onursal başkan Yoshiharu Komori’nin karşılaması, ziyaretin özel bir anı olarak kaydedildi. KASAD ekibi, Komori’nin amiral gemisi baskı makinelerinden Komori Lithrone GX40 Advance ofset baskı makinasının demosunu izleyerek, teknoloji hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda, KASAD üyeleri tarihi Budist ve Şinto tapınaklarına yaptıkları gezilerle kültürel deneyimlerini pekiştirdiler. Dört gün süren bu anlamlı ziyaret, 16 Nisan akşamı Türk Hava Yolları'nın Tokyo-İstanbul seferi ile sona erdi. KASAD, bu tür ziyaretlerin Türk basım sektörünün uluslararası düzeydeki gelişimi ve işbirlikleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.