Almanya'da devrilen kamyondan 180 kilogram kaşar peyniri çalan polis meslekten atıldı.

Rheinland-Pfalz Yüksek İdare Mahkemesi, otoyol devriyesi olarak çalışan polis memurunun temyiz başvurusunu dün reddederek işten çıkarılma kararını onayladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, bir kaza mahallinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen memurun "Polis minibüsünü hasarlı kamyona yaklaştırdığı, sürgülü yan kapısını açtığı ve orada çalışan bir hurdacılık şirketi çalışanından soğutuculu konteynerden birkaç hasarsız peynir paketini kendisine vermesini istediği" belirtildi.

Polis memurunun, her biri 20 kilogram ağırlığında olan 9 paket peynir çaldığı öne sürüldü.

Söz konusu polis memuru ise kaza sonrası kamyonun soğutma sisteminde bozulma nedeniyle peynirin neredeyse hiçbir değeri olmadığını ve onu "çöp" olmaktan kurtarmak istediğini belirtti.

Polis memurunun peynir paketlerinin bir kısmını polis merkezine götürdüğü, bir kısmını da kendisi, arkadaşları ve yakınları için sakladığı iddia edildi.

İşine son verilen polis memuru ayrıca kendisinin kaşar peyniri yemediğini de ifade etti.

Rheinland-Pfalz Yüksek İdare Mahkemesi hakimi ise polis memurunun üniformalı ve beylik silahıyla görev başındayken hırsızlık yaptığını ifade ederek, memurun "bu davranışıyla ülkenin polis teşkilatının itibarına ciddi zarar verdiğini" belirtti.

Mahkeme kararında, peynirin nispeten düşük değerli olmasının önemsiz olduğu ifade edilerek, kaza mahallinde hırsızlığı önlemenin polis memurunun görevi olduğu belirtildi.