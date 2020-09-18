Kashkari: Fed faizi düşük tutmalı

18 Eylül 2020

Fed'in ABD ekonomisini tam gücüne döndürmek konusunda daha güçlü ileri dönük yönlendirme uygulaması gerektiğini savunan Kashkari, çekirdek enflasyon yüzde 2 seviyesinde aşağı yukarı 1 yıl kalana kadar faiz artırımlarını ertelemesi taraftarı olduğunu vurguladı.

Fed'in ortaya koyduğu ileri dönüm yönlendirmenin, ekonomi gerçekten tam istihdam seviyesine ulaşmadan önce faizleri artırabileceği anlamına gelmeye devam ettiğini belirten Kashkari, bu nedenle FOMC'nin aldığı karara muhalefet ettiğini anlattı.

Kashkari, "Ben, Komite'nin faizleri fiyat istikrarı ve maksimim istihdam hedeflerimizin başarıldığı kesin şekilde ortaya konana kadar faizleri artırmayacağı yönünde güçlü taahhütte bulunmasını tercih ederdim" dedi.

Fed'in faiz artırımlarını istihdam piyasası rakamlarına bağlamaması gerektiğini savunan Kashkari, Fed'in resesyon sonrasında istihdam hilasasında atılka kapasiteyi yanmış okuduğunu ve faizleri erken artırarak toparlanmayı sona erdirdiğini öne sürdü.

Kashkari, "Faizleri, çekirdek enflasyon yüzde 2 seviyesini geçtikten sonra aşağı yukarı 1 yıl artırmamak, enflasyonun yüzde 2 seviyesinde sürdürülebilir hale geldiğinin kanıtı olacak" değerlendirmesinde bulundu.