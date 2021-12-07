Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir kişi Fransa'da yakalandı

Fransız basının da yer alan habere göre, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı zanlı, Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındı.

33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi'nin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.