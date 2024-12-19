Kasım'da AB'de en fazla yeni otomobil satışı yapan markalar belli oldu

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin paylaştığı verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları Kasım'da 2023'ün aynı ayına göre yüzde 1,9 düşüşle 869 bin 816 adet oldu. Ocak-kasım döneminde toplam satışlar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 yükselerek 9 milyon 726 bin 49'a ulaştı.

İlk üçte Volkswagen, Stellantis ve Renault var

Yeni otomobil satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine göre Fransa'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 10,8, Almanya'da yüzde 0,5 azalırken, İspanya'da yüzde 6,4 arttı. Üreticilere göre, kasım ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 242 bin 194 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 124 bin 188 otomobil sattı.​​​​​​​ Renault Grubu, 101 bin 347 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 73 bin 308 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.

Satışların yarısından fazlası elektrikli, hibrit ve fişli hibrit model

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,2'si hibrit, yüzde 30,6'sı benzinli, yüzde 15'i elektrikli, yüzde 10,6'sı dizel, yüzde 7,6'sı fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi. Elektrikli otomobil satışları kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 gerileyerek 130 bin 757 adet oldu. Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 55,8'i buldu.