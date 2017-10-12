Katalan hükümetine 5 gün süre

12 Ekim 2017

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan hükümetine bağımsızlık girişiminden vazgeçmesi için beş gün süre tanıdı. Madrid hükümeti, 16 Ekim Pazartesi günü TSI 11:00'e kadar bağımsızlık girişiminden vazgeçildiği açıklanmazsa, bölgenin siyasi özerkliğini iptal edecek.

Rajoy'un bu kararı Madrid ile Katalonya arasındaki gerilimi artırabilir ancak aynı zamanda İspanya'da 1981 yılındaki başarısız darbe girişiminden bu yana yaşadığı en büyük siyasi krizden çıkmasına da yardımcı olabilir.

Muhalefetteki Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez, eğer Rajoy özerkliğin iptalini öngören 155. maddeyi işletmeye karar verirse kendisini destekleyeceklerini söyledi. Sanchez, Rajoy'un Katalonya'nın İspanya içindeki konumunun daha iyi belirlenmesi için altı ay içinde bir anayasa reformu yapılması önerisini doğru bulduğunu da belirtti.

Kaynak: Reuters