Katalan lider: İspanya'nın kararlarını tanımıyoruz

28 Ekim 2017

İspanya merkezi hükümeti, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Katalonya'daki yerel hükümetin üyelerini görevden alarak yerlerine, 21 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçime kadar, kendi bakanlarını görevlendirdi. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'ın yerine İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria getirildi. Yerel hükümet bakanlıkları da bundan sonra merkezi hükümetin bakanlıklarına bağlı olacak.

Puigdemont: Kararları tanımıyoruz

Katalonya yerel yönetimi yetkilileri resmi olarak görevlerinden alınmalarına rağmen gün içinde bir araya geldi. Görevine son verilen Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya merkezi hükümetinin aldığı kararları tanımadıklarını, özgür bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ayrılıkçılar 30 yılla yargılanabilir

Bu arada İspanya Başsavcısı'nın "devlete karşı ayaklanma" iddiasıyla Puigdemont ile diğer hükümet üyeleri, Katalonya yerel parlamentosunun divan kurulu üyeleri ve bağımsızlık ilanında "evet" oyu kullananlar hakkında Yüksek Mahkeme'ye dava açma talebinde bulunacağı açıklandı. İspanyol basını, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasetçilerin 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceklerini yazdı.

Anayasa Mahkemesi bağımsızlığı askıya alacak

Merkezi hükümetin yapacağı itirazla pazartesi günü toplanması öngörülen Anayasa Mahkemesi'nin de Katalonya yerel parlamentosunun aldığı "bağımsızlık ilanı ve buna bağlı olarak yeni cumhuriyetin kurulmasını sağlayacak yapıcı sürecin başlatılması" kararlarını askıya alacağı ifade edildi.

Bağımsızlık karşıtları sokaklarda

Öte yandan başkent Madrid'de İspanya'nın birliği için gösteri düzenlendi. İspanya bayrakları ile Colon Meydanı'nı dolduran binlerce kişi, ülkenin birliğini savunan sloganlar attı. Bağımsızlık karşıtlarının yarın Barselona'da büyük bir gösteri yapacakları duyuruldu.

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Kaynak: AA