Katalan lider Puigdemont, Danimarka’ya gitti

22 Ocak 2018

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Belçika'dan Danimarka'ya geçti. Puigdemont, Kopenhag Havalimanı’nda Katalan Ulusal Meclisi (ANC) örgütü Danimarka Sözcüsü Carlos Villaro Lassen tarafından karşılandı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği Carles Puigdemont, havalimanından açıklama yapmadan ayrıldı.

Puigdemont, Ekim 2017'de kaçtığı Belçika'dan ilk defa başka bir ülkeye geçmiş oldu.

Kopenhag Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen “Katalonya ve Avrupa Demokrasi Konusunda Yol Ayrımında” adlı bir tartışmaya katılacak olan Carles Puigdemont, yarın ise Danimarka Parlamentosu'ndan bazı milletvekilleriyle görüşecek.

İspanya Başsavcılığı hareket geçti

Öte yandan, Puigdemont'un Danimarka'ya ulaştığı haberlerinin ardından, İspanya Başsavcılığı, Katalan lider hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararının tekrar yürürlüğe alınması için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Başsavcılığın kısa süre içinde bu talebi değerlendirmeye alması bekleniyor.

İspanya'ya gitmesi durumunda tutuklanması beklenen Puigdemont, eski görevine dönerek Katalonya'yı kaçtığı Belçika'dan yönetmek istiyor. 21 Aralık seçimlerinde hükümet kurma çoğunluğuna ulaşan ayrılıkçı partiler, Puigdemont'un adaylığı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Puigdemont, Katalonya'yı Belçika'dan yönetmek istiyor

Kaynak: AA