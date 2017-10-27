Katalan lider: Ülkenizi koruyun

27 Ekim 2017

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında Katalan halkına "ülkelerini barışçıl, onurlu ve yurtseverlikle koruması" çağrısında bulundu. Puigdemont, "Biz her zaman barışçıl olarak cevap veren bir toplumuz. Bundan sonra hepimizin ülkemizin nabzını en iyi şekilde tutması gereken bir döneme giriyoruz" dedi.

Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da "Tüm Katalonya vatandaşlarına sakin, alçakgönüllü ve sorumlulukla hareket etmeleri çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Bağımsızlık ilanı ile birlikte binlerce bağımsızlık yanlısı Katalan Barselona'da sokaklara döküldü. Katalan bayrakları ile Katalonya yerel parlamentosu ve başkanlık binaları önünde toplanan kalabalık "bağımsızlık" sloganları attı. Öte yandan bağımsızlık karşıtı sivil toplum örgütlerinin 29 Ekim'de Barselona kentinde gösteri düzenleyeceği duyuruldu.

Rajoy: İmkansız bir şey

Bu arada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanı karşısında devletin gerekli tepkiyi vereceğini söyledi. Rajoy, Katalonya'nın bağımsızlığı için "imkansız bir şey" ifadesini kullanarak, "Tüm İspanyollara ve Katalanlara sakin olmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü gerekli tedbirler en iyi, en etkili ve en orantılı şekilde alınacaktır. Suç teşkil eden bu harekete karşı devlet gerekli tepkiyi verecektir" dedi.

Katalonya bağımsızlık ilan etti

İspanya'dan karşı hamle

Kaynak: AA