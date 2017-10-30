Katalan siyasetçilere 'başkaldırı' suçlaması

30 Ekim 2017

İspanya Başsavcısı Jose Manuel Maza, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer yetkililer hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılması için başvuruda bulundu.

Başsavcı Maza, basına yaptığı açıklamada, görevlerinden alınan Puigdemont ve hükümet üyeleriyle ilgili başvurunun Madrid'deki Ulusal Mahkemeye, fiilen görevlerine devam eden Katalonya Parlamento Başkanı Carmen Forcadell ile Divan Kurulu üyeleri hakkındaki başvurunun da Yüksek Mahkemeye yapıldığını belirtti.

Suçlamaların gerekçesini "Katalonya'da son 2 yıldır süregelen kurumsal krizin 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilanıyla sonuçlandırılması" olarak açıklayan Maza, sorumlular hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Davaların açılıp açılmayacağına ilgili mahkemeler karar verecek.

Mahkemelere sunulan toplam 235 sayfalık başvuruda Puigdemont, Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, eski hükümetin 12 üyesi, Parlamento Başkanı Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesinin adları geçiyor.

Başsavcılık, bu kişilerin tutuksuz yargılanması için 6,2 milyon avroluk kefalet talep etti.

İspanya Ceza Yasası'nda, devlete karşı başkaldırma için 30 yıl, ayaklanma için de 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: AA