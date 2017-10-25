Katalonya bağımsız olursa AB dışında kalacak

25 Ekim 2017

İspanya Ekonomi Bakanı Luis de Guindos, özerk Katalonya bölgesinin bağımsız olması halinde Avrupa Birliği ve euro bölgesinin dışında kalacağını ve bunun da Katalan ekonomisi için zararlı olacağını belirtti.

De Guindos bugün parlamentoda yaptığı konuşmada "(Katalonya) bütün antlaşmaların dışında kalır, GSYH'sının yüzde 70'ine gümrük vergileri ve fiziki sınırlar uygulanır. Euro bölgesinden çıkacağı için bankalar Avrupa Merkez Bankası'nın korumasından mahrum kalır ve kendi para birimini kullanmaya mecbur olur, ki böyle bir para birimi çok düşük bir değerde olacaktır" dedi.

Bakan, böyle bir değer kaybının bölgenin ekonomik büyümesinde yüzde 25-30 arasında bir düşüşe, yüksek enflasyona ve işsizlik oranlarının ikiye katlanmasına yol açacağını belirtti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy:

Daha fazla ekonomik zarara uğramasına engel olmak istiyoruz

Öte yandan, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da bugün parlamentoda yaptığı konuşmasında, Katalonya'da gibi zengin bir bölgenin bağımsızlık girişimi nedeniyle daha fazla ekonomik zarara uğramasına engel olmak istediklerini söyledi.

Rajoy, anayasanın merkezi yönetime imkan veren 155. maddesini uygulamanın amacının bağımsızlık girişiminin doğurduğu ekonomik sonuçları gidermek olduğunu söyledi.

İspanya'nın şirket kayıtlarına göre, merkezi Katalonya'da bulunan şirketlerden binden fazlası bağımsızlık girişiminin yarattığı çalkantılar üzerine bölgeden çıktı.

Ortaya çıkan belirsizlik, İspanya hükümetinin ekonomik tahminlerini düşürmesine de yol açtı.

Kaynak: Reuters