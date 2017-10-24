Katalonya sivil itaatsizliğe hazırlanıyor

24 Ekim 2017

Katalonya yönetimi, Madrid hükümetinin bölge yönetimine el koyması halinde sivil itaatsizlik başlatılacağını açıkladı. Merkezden yönetimin uygulamaya girmesi için Senato'nun cuma günü yapacağı oylama bekleniyor. Bölgede süren belirsizlik nedeniyle bin 300'den fazla şirket, yönetim merkezlerini Katalonya'dan çıkardılar.

Katalan liderler, 1 Ekim referandumunun sonuçlarının kendilerine İspanya'dan ayrılma hakkı verdiğini savunuyor. Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Katalan parlamentosunu Madrid'in attığı adıma verilecek yanıtı görüşmek üzere perşembe günü toplantıya çağırdı. Bazı gözlemciler, bu toplantının resmen bağımsızlık ilanına giden yolun başlangıcı olabileceğini söylüyorlar.

"Polis Katalan hükümetini dinleyecektir"

BBC radyosuna konuşan Katalonya dış ilişkiler yetkilisi Raul Romeva, polis dahil tüm bölge kurumlarının Katalan hükümetinin emirlerini dinleyeceğini söyledi. Romeva, "Bu açıdan bakınca Katalonya'nın tüm kamu görevlileri şu anda Katalonya'da geçerli olan seçilmiş ve meşru kurumların talimatlarına uymaya devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Katalan bağımsızlığından yana olan aşırı solcu CUP partisi de sivil itaatsizlik seçeneğini destekliyor. Madrid hükümetinin tavrını Katalan halkına karşı bir saldırı olarak niteleyen CUP, "Bu saldırı büyük çaplı sivil itaatsizlikle karşılaşacaktır" dedi.

Yüzlerce Katalan belediye, Madrid'den doğrudan yönetime karşı olduklarını açıkladılar ve Katalan parlamentosunun bunu reddeden bir karar almasını istediler. Öğretmenler sendikası USTEC, yazılı bir açıklama yaparak, "Halkı temsil etmeyen bu kişileri yasal muhatap olarak kabul etmeyeceğiz" dedi.

Katalonya'nın kaderi cuma günü oylanacak

Kaynak: Reuters