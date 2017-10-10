ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C
  • Dünya
  • Katalonya'da parlamento toplandı

Katalonya'da parlamento toplandı

Katalonya yerel parlamentosu, Puigdemont'un talebiyle Barselona'da bulunan Katalonya Parlamento Sarayı'nda toplandı.

Katalonya'da parlamento toplandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Katalonya yerel parlamentosu, yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında mevcut siyasi durumu değerlendirmek üzere özerk yönetim hükümetinin başkanı Carles Puigdemont'un talebiyle Barselona'da bulunan Katalonya Parlamento Sarayı'nda toplandı.

Gerek Katalonya'daki iktidar partisi, gerek bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri gerekse İspanyol hükümeti, Puigdemont'un tek taraflı bağımsızlık ilan etmek için Katalan parlamentosunu topladığını düşünüyor.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.