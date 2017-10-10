Katalonya'da parlamento toplandı
Katalonya yerel parlamentosu, Puigdemont'un talebiyle Barselona'da bulunan Katalonya Parlamento Sarayı'nda toplandı.
Katalonya yerel parlamentosu, yasa dışı olmasına rağmen 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrasında mevcut siyasi durumu değerlendirmek üzere özerk yönetim hükümetinin başkanı Carles Puigdemont'un talebiyle Barselona'da bulunan Katalonya Parlamento Sarayı'nda toplandı.
Gerek Katalonya'daki iktidar partisi, gerek bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri gerekse İspanyol hükümeti, Puigdemont'un tek taraflı bağımsızlık ilan etmek için Katalan parlamentosunu topladığını düşünüyor.
Kaynak: AA