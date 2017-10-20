Katalonya'da seçim hazırlığı
Katalonya'nın özerkliğini askıya almaya hazırlanan İspanya hükümeti, özerk bölgede bölgesel seçim yapmak üzere muhalefetteki Sosyalist İşçi Parti ile anlaştı.
İspanya'nın muhalif Sosyalist İşçi Parti (PSOE) politikacısı Carmen Calvo, İspanya hükümetinin Katalonya'nın özerkliğini askıya alma önlemleri kapsamında ocak ayında Katalonya'da bölgesel seçim yapma konusunda PSOE ile anlaştığını belirtti.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya yerel yönetimin başında bulunan Carles Puigdemont'un bağımsızlık talebinden vazgeçmemesi üzerine Katalonya'nın özerkliğini askıya almaya imkan veren anayasanın 155. maddesini devreye sokmak üzere bakanlar kurulunu cumartesi olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
İspanya parlamentosunun üst kanadı olan senatonun, Katalonya'nın özerkliğini askıya alma konusunu görüşmek üzere bir komite oluşturacağı ve bu komitenin 23 Ekim'de toplanabileceği belirtiliyor. Senatonun, özerkliğin askıya alınması için oylamayı 27 Ekim'de yapması bekleniyor.
Kaynak: Reuters