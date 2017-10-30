Katalonya'da sivil itaatsizlik karşılık bulmadı

30 Ekim 2017

İspanya merkezi hükümetinin tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası doğrudan yönetmeye başladığı Katalonya'da görevden alınan Katalan liderlerin çağrısına rağmen ilk iş gününde çalışmalar aksamadı. Şefleri değiştirilen Katalan polisi, bakanlıklar ve merkezi yönetim binası önünde güvenlik önlemi aldı.

Görevden alınmasını kabul etmediğini açıklayan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Barselona'da bulunan ve önünde polisin güvenlik önemli aldığı yerel hükümet binasına gelmedi. Görevine son verilen Katalan bakanlardan sadece Josep Rull, sosyal medya hesabından "Katalan halkının verdiği göreve devam ettiği" notuyla ofisinde çalışırken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımından birkaç saat sonra binadan ayrılan Rull, üyesi olduğu Katalan Demokratik Partisinin toplantısına katılacağını açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, görevden alınan Katalan yetkililere kişisel eşyalarını toplayabilmeleri için birkaç saat verildiğini, bu kişilerin çalışmalarına müsaade edilmeyeceğini söyledi.

Öte yandan ayrılıkçı Katalan Demokratik Partisi, 21 Aralık'taki erken seçime katılma kararı aldı.

Katalonya Özerk Yönetim bölgesinde Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı. Referandumun ardından yerel parlamento, cuma günü tek taraflı olarak bağımsızlık ilan etmişti. İspanya merkezi hükümeti de Senatodan aldığı yetkiyle ayrılıkçı Katalan yetkililerin görevine son vermiş ve bölgede 21 Aralık'ta seçime gidilmesine karar vermişti.

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Kaynak: AA