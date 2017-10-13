"Katalonya'nın ayrılması bölgeyi ekonomik zarara uğratabilir"

13 Ekim 2017

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Katalonya Özerk Yönetim'inin İspanya'dan ayrılmasının bölgeyi ekonomik zarara uğratabileceğini söyledi.

Holger Schmieding, yaptığı açıklamada, İspanya ve Katalonya Özerk Yönetimi'nin ayrılması durumunda İspanya'nın büyümesinin olumsuz etkileneceği öngörüsünde bulundu.

Katalonya Özerk Yönetim'inin İspanya'dan ayrılmasının bölgeyi ekonomik zarara uğratabileceğini belirten Schmieding, yakın dönemde Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık talebinden vazgeçmek zorunda kalabileceğini, bölgedeki yetkililerin yanlış hesaplamalar yaptığını söyledi.

Bağımsızlık yanlılarının AB'nin kendilerini destekleyeceğine dair beklentilerinin boşa çıktığını ifade eden Schmieding, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda AB ve Avro Bölgesi'nde yaşanabilir bir ülke olabileceğini kaydetti.

Schmieding, Katalonya'nın Avrupa'nın en dinamik bölgeleri arasında yer aldığını ancak bölgenin kendi ekonomik kırılganlığını hafife aldığını söyledi.

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılamayacağı öngörüsünde bulunan Schmieding, "Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki Caixabank ve Banco Sabadell'in, merkezlerinin bölgeden taşıma kararları felaketin habercisi... İspanyol hükümetinin Katalonya Özerk Yönetimi ve diğer kamu kurumlarının hesaplarını dondurması durumunda bölgedeki kamu hizmetlerinin ne hale geleceğini hayal edin." ifadelerini kullandı.

"Firmalar merkezlerini taşıyor"

IHS Markit Kıdemli Ekonomi ve Finansal Uzmanı Brian Lawson da Katalonya krizinin AB ekonomisini geniş çaplı etkilemediğini ve İspanya'ya etkisinin sınırlı olduğunu söyledi.

Lawson, Katalonya Özerk Bölgesi'nde firmaların merkezlerini değiştirdiğini, İspanya'nın diğer bölümlerine taşıdığını ve Katalonya Özerk Bölgesi'nde turizmin yarı yarıya indiğini belirtti.

Katalonya Özerk Yönetimi'nde iş aktivitesinin zarar gördüğünü ifade eden Lawson, İspanya'ya gelen yolcu gemilerinin Valensiya gibi limanları tercih etmeye başladığını, Barselona'da rezervasyonların yüzde 40 civarında düşüş kaydettiğini bildirdi.

Lawson, "Katalonya meselesinin" en zor dönemlerinde bulunduğunu ancak Avrupa'nın meselesi olmadığını, sadece bölgesel bir sorun olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA