Katalonya'nın bağımsızlık seçimi yarın

30 Eylül 2017

İspanya hükümeti, Katalonya özerk yönetimince 1 Ekim'de yapılacağı açıklanan bağımsızlık referandumunu engellemek için önlemlerini artırırken, Katalonya özerk yönetimi ise merkezi hükümetin önlemlerine rağmen referandumu gerçekleştirmeye çalışıyor.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi, yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumu için oy kullanma işlemlerinin saat 09.00'da (TSİ 10.00) başlayıp, 20.00'da (TSİ 21.00) sona ereceğini açıkladı.

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri ve Katalonya yerel hükümeti, halka sabah erken saatte oy kullanılacak okulların önüne gidip, uzun kuyruklar oluşturması çağrısında bulundu.

İspanya İçişleri Bakanlığı ise 10 binden fazla ulusal polis ve jandarmayı takviye güç olarak Barselona'ya gönderdi. Barselona limanına gelen üç büyük gemide konaklayan takviye güvenlik güçlerinin, 1 Ekim ve sonrasında gerçekleşebilecek olası şiddet olaylarına karşı hazır bekletildiği açıklandı.

Katalonya özerk yönetim hükümeti ise halka sürekli olarak referanduma katılma çağrısı yapıyor. Katalonya hükümeti, 2 bin 315 yerde oy kullanılacağını açıklarken, bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin başlattığı girişimle oy kullanılacak yerler arasında gösterilen bazı okullar işgal edildi. Yaklaşık 200 okulu işgal eden bağımsızlık yanlıları, okullarda sabahlayacaklarını bildirdi.

Katalonya yerel hükümeti, referandumun kabul edilmesi halinde 48 saat içinde bağımsızlık ilan edileceğini duyurdu. Bağımsızlık girişimlerine en büyük sivil desteği veren Katalonya Ulusal Asamblesinin (ANC) Başkanı Jordi Sanchez de "1 Ekim'de 1 milyon kişinin oy kullanmasını sağlamaları halinde bunun büyük bir başarı olacağını" söyledi.

Katalonya özerk yönetim hükümetinin, İspanya hükümetinin önlemlerine alternatif olarak düşündüğü internet üzerinden oy kullanarak referandumu yapma planı da önlendi. Barselona'daki Haberleşme Teknolojisi ve Telekomünikasyon Merkezi (CTTI) ve Katalonya Haberleşme Güvenlik Merkezi'nin (Cesicat) binalarına giren jandarmanın, "evet" adıyla internette oluşturulan oy kullanma sitelerinin 2 Ekim'e kadar kapalı tutulmasını garantilendiği bildirildi. İspanya Hükümeti Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, internet üzerinden oy kullanma girişiminin önlenmesinin "yasa dışı referandum organizatörlerine büyük bir darbe" anlamına geldiğini söyledi.

Referandum karşıtı gösteriler

Öte yandan İspanya'nın birçok kentinde Katalonya'daki bağımsızlık referandumu girişimlerini protesto eden ve ulusal birliği savunan gösteriler yapıldı. Başkent Madrid'in merkezinde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, ellerindeki İspanyol bayraklarını sallayarak bölünme karşıtı sloganlar attı.

Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Santander, Palma, Vitoria ve Logrono gibi önemli şehirlerin yanı sıra Katalonya'nın Barselona ve Tarragona gibi kentlerinde de referandum karşıtı eylemler yapıldı.

Kaynak: AA