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Katalonya'nın özerkliği askıya alınacak

Katalan lider Puigdemont'un bağımsızlık ilanını oylayabileceklerini açıklamasının ardından İspanya hükümeti, Katalonya'nın özerkliğini askıya alan 155. maddeyi cumartesi günü devreye alma kararı aldı.

Katalonya'nın özerkliği askıya alınacak
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İspanya hükümeti, Katalonya bölgesinin özerkliğini askıya almaya imkan veren anayasanın 155. maddesini cumartesi günü devreye alacak.

İspanya bakanlar kurulu, Katalan lider Carles Puigdemont'un hükümet ile müzakereler başlamazsa Katalan parlamentosunun bağımsızlık ilanını oylayacağını söylemesinin ardından özel oturuma çağrılmıştı.

Puigdemont, İspanya Başbakanı Marian Rajoy'a yazdığı ve bu sabah kamuya açıklanan mektupta, "Hükümet baskıya devam ederse, Katalonya parlamentosu, yerinde gördüğü takdirde, resmi bağımsızlık ilanını oylayacak" dedi.

İspanya'nın özerk bölgelerinden Katalonya 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapmış, referandumu bağımsızlık yanlısı oylar kazanmıştı. Referandumun ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan liderden bağımsızlıktan vazgeçmesi için bugüne saat 11:00'e kadar süre vermişti.

Kaynak: Reuters

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