Katalonya'ya 'ayrılıkçı' başkan
Katalonya Parlamentosu, ayrılıkçı politikaları destekleyen Quim Torra'yı 65'e karşı 66 oyla Katalonya Özerk Bölgesi'nin yeni başkanı seçti.
Katalonya Parlamentosu, Katalonya Özerk Bölgesi'nin yeni liderini seçti.
Katı bir ayrılıkçı olan Quim Torra, 65'e karşı 66 oyla Katalonya'nın yeni başkanı oldu. 4 parlamenter ise oy kullanmadı.
Katalonya'da yapılan seçimlerde ayrılıkçılar oyların büyük bölümünü almış, ancak eski Katalonya lideri Carles Puigdemont hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle İspanya'ya dönememişti.
Yeni başkan Torra'nın İspanya'dan ayrılık konusunda sert bir politika izlemesi bekleniyor.
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