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Katalonya'ya yaptırımlar yürürlüğe girdi

İspanya'da Katalonya yerel hükümetinin feshedilmesi ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Katalonya'ya yaptırımlar yürürlüğe girdi
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İspanya hükümetinin, Anayasa'nın 155. maddesi kapsamında verilen yetkiyle Katalonya yerel hükümetinin feshedilmesi ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidilmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Katalonya yerel hükümeti üyeleri ve Katalonya'daki polis müdürleri görevlerinden alınırken, 5-19 Aralık tarihleri arasında seçim kampanyası yürütülerek 21 Aralık'ta Katalanların sandık başına gitmeleri resmilik kazandı. Katalonya'nın Brüksel hariç yurt dışındaki tüm temsilcilikleri de resmi olarak kapatıldı.

Katalonya parlamentosu dün tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, bu gelişme üzerine İspanya Başbakanı Mariano Rajoy bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan tedbirleri duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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