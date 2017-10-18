Katar Emiri: Ambargonun kalkması için görüşmeye hazırız

18 Ekim 2017

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesine yönelik 4 aydır uygulanan ambargonun kaldırılması çağrısında bulundu. Sani, krizin sona ermesi için görüşmeye açık olduklarını ifade etti.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ise, kriz nedeniyle Katar'daki ticaretin olumsuz etkilenmediğini söyledi. Muhammed Al Sani, ablukanın ülkesine yeni ve alternatif yollar açtığını ve bu durumda özel sektörün önemli rol oynadığını kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

Kaynak: AA