Katar Emiri ile Donald Trump telefonda görüştü

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim bin Hamed, Trump'ı telefonla aradı. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bunların güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeler ele alındı.

Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerinden olmak üzere yaklaşık 13 bin ABD askeri bulunuyor. ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri varlığı olma özelliği taşıyan bu üs, DEAŞ'a karşı verilen savaşta kullanılıyor.