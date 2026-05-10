Katar karasularında ticari gemiye İHA saldırısı

Katar Savunma Bakanlığı, BAE'den yola çıkan ticari bir kargo gemisinin Katar karasularında ilerlerken kime ait olduğu henüz bilinmeyen bir İHA tarafından hedef alındığını bildirdi.

Gemide küçük çaplı yangın çıktığı, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı, yangının söndürülmesinin ardından geminin Museyid Limanı'na doğru rotasına devam ettiği aktarıldı.

Seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası hukukun açık ihlali

Katar Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı "en sert ifadelerle" kınadıklarını bildirdi. Saldırının deniz seyrüsefer özgürlüğü ilkesinin ve uluslararası hukuk hükümlerinin açık ihlali olduğu vurgulanarak, bunun bölgedeki ticari deniz yolları ile hayati tedarik hatlarının güvenliğini tehdit eden tehlikeli ve kabul edilemez bir tırmanış anlamına geldiği kaydedildi.

Ticari ve sivil gemilerin hedef alınmasının, sorumlu taraf her kim olursa olsun, uluslararası hukukun ağır ihlali niteliği taşıdığı ve bölgesel ile uluslararası güvenlik ve istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

Katar’ın olayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlar ile bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde yakından takip ettiği, yetkili makamların olayın koşullarını araştırmak ve sorumluları belirlemek amacıyla gerekli adımları atacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, deniz taşımacılığı güvenliği ile uluslararası su yollarında geçiş serbestisinin bölgesel güvenlik ve istikrarın temel unsurlarından biri olduğu, bunların hiçbir koşulda ihlal edilmemesi gerektiği vurgulandı.