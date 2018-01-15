"Katar savaş uçakları, BAE'ye ait sivil uçağı taciz etti"

15 Ocak 2018

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir Katar yetkilisinin 'alıkonulduğu' haberlerinin ardından BAE'den Bahreyn'e uçan bir sivil uçağın, Katar savaş uçakları tarafından havada sıkıştırıldığı iddia edildi.

Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğuna ilişkin iddialar bu ülke tarafından yalanlarken, Doha "konunun yakından izlendiği"ni belirtti.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan bir yetkili yaptığı açıklamada, "Şeyh Abdullah, BAE'de kendi talebi üzerine misafir olarak bulundu. Katar hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların ardından BAE'ye sığındı. Kendisi memnuniyet ve cömertlikle kabul edilmesinin ardından misafirperverlik ve koruma gördü" ifadesini kullandı.

Katar: Yakından takip ediyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ise ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, "Katar devleti, durumu yakından izliyor ancak BAE ile tüm iletişim araçlarının kesintiye uğraması nedeniyle olanların arka planı ve detayları hakkında kesin hüküm vermek zor" dedi.

Katar devletinin prensip olarak vatandaşlarının yasal haklarının korunması için tüm hukuki yollara başvurduğunu ifade eden Hatır, Katar'a abluka uygulayan bazı ülkelerden, daha önce diğer ülkelerin vatandaşlarına yönelik yasa ve normlara karşı gelen benzer davranışlar gördüklerini aktardı.

'Katar Prensi Abu Dabi'de alıkonuldu' iddiası