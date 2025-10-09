Katar, Suudi Arabistan'a demiryolu ile bağlanacak

Katar Bakanlar Kurulunun haftalık toplantının ardından yaptığı açıklamada, Katar ile Suudi Arabistan arasındaki demiryolu bağlantısı anlaşması taslağının onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Körfez bölgesinde ekonomik entegrasyonu destekleme ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ortak altyapı sistemini güçlendirme bağlamında onaylandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ı KİK üyesi diğer Arap ülkeleriyle bağlayacak demiryolu projesi 2 bin 117 kilometrelik olarak planlanıyor. KİK planlamasına göre, Körfez demiryolu projesinin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

KİK üyesi Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman arasında ticaret, yatırım ve seyahat hareketliliğinin artmasını hedefleyen demiryolu projesinin, bölge ülkelerindeki limanlar, havalimanları ve sanayi bölgeleri arasındaki ulaşım ağlarını geliştirmeye katkı sunması bekleniyor.