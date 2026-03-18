Katar'da enerji tesisine füze saldırısı

Katar’ın en kritik enerji merkezlerinden biri olan Ras Laffan Sanayi Bölgesi, füze saldırısının hedefi oldu. Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu bölgede ciddi hasar meydana geldiği ve bazı noktalarda yangın çıktığı belirtildi.

Günün ilerleyen saatlerinde İran’ın Katar’a yönelik toplam 5 balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Saldırıların hedefinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim ve ihracat altyapısının bulunduğu Ras Laffan bölgesinin yer aldığı ifade ediliyor.

Yetkililerden can kaybı ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede müdahalesinin sürdüğü bildirildi. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ederken, enerji arzına etkisine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.