Katar'da ligler süresiz ertelendi

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak bölgedeki ABD üslerine yönelik misillemeleri sonrasında Katar'da spor takvimi etkilendi.

Katar Futbol Federasyonu, ülkede düzenlenen tüm lig ve turnuvaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, ulusal düzeyde gerçekleştirilen tüm karşılaşma ve organizasyonların "ikinci bir duyuruya kadar" askıya alındığı belirtildi.

Güvenlik koşullarının yakından takip edildiği ifade edilirken, yeni maç takviminin ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Resmi faaliyetler durdu

Kararla birlikte Katar'da futbol alanındaki tüm resmi faaliyetler belirsiz bir süreliğine durdurulmuş oldu.