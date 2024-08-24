Katar'da sıcaklık 46 dereceyi gördü, sokaklara klima takıldı

İklim krizi tüm ülkeleri tehdit etse de, dünya çapında yükselen sıcaklıklar Körfez ülkesi olan Katar'da çok daha fazla hissediliyor. Yaz aylarında sıcaklığın 46 santigrat dereceyi bulduğu ülkede, kapalı alanda dahi klima hayatın olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

Ayrıca Katarlıları tehdit eden bir diğer olgu da yüksek nem oranları. Etrafı Basra Körfezi ile çevrili olan ülkede yüksek sıcaklığın yanı sıra nem oranlarındaki artışla beraber sıcak hava da günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Katar Devleti Meteoroloji Servisi, zaman zaman vatandaşlara sıcak hava konusunda uyarılarda bulunurken, öğle saatlerinde güneş ışığına doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması ve başta su olmak üzere bol miktarda sıvı tüketilmesini tavsiye ediyor.

Klimalar yerleştirildi

Bu durumla mücadele etmek için başkent Doha'da günlük hayatı olumsuz etkileyen sıcak havalara karşı birtakım önlemler alınıyor. Şehirde yayaların yoğun bulunduğu bazı açık alanlara yer altı klimaları yerleştiriliyor.

Özellikle Katara Kültür Köyü, Meşeyrib Müzeleri ve Lusail bulvarı gibi turistlerin uğrak noktalarından olan lokasyonlarda sokaklar yer altına yerleştirilen klimalar sayesinde soğutuluyor.

Kentteki işlek cadde ve sokakların yanı sıra açık hava pazarlarına yerleştirilen klimalar sayesinde Katar'da yaşayanlar, aşırı sıcaklarda dahi bu noktalarda vakit geçirebiliyor.