Katar'dan 19.2 milyar dolarlık sipariş

02 Haziran 2020

Kerim ÜLKER

Toplu olarak verdikleri uçak siparişleriyle tanınan Körfez ülkelerinden Katar, tarihi bir rekora imza attı. Ancak rekor bu kez havacılık değil, gemi sanayisini ilgilendiriyor.

Katar’ın kamu enerji şirketi Qatar Petroleum, Güney Koreli 3 devle 70 milyar Katar Riyali yani 19.23 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Katarlı enerji şirketinin anlaşma imzaladığı 3 Güney Koreli ise, dünyanın en büyük tersaneleri arasında sayılan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries and Samsung Heavy Industries adlı şirketler. Daewoo, Samsung ve Hyundai, 2027 yılına kadar yapacağı 100’den fazla LNG gemisini Qatar Petroleum’a verecek.



En büyük sipariş

Katar Enerji Bakanı ve Qatar Petroleum’un CEO’su Saad al-Kaabi, programın tarihteki en büyük LNG gemi inşa olmasının yanı sıra tek seferde verilmiş en büyük gemi siparişi ihalesi olduğunu ifade etti. Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden olan Katar’ın kamu şirketi Qatar Petroleum, bilindiği üzere Kıbrıs Adası’nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte doğalgaz arama faaliyeti yapıyor.