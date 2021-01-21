Katar'ın diyalog çağrısı İran’da memnuniyetle karşılandı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Es Sani'nin Salı gecesi yaptığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile İran arasında diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Zarif, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "İran, kardeşim Dışişleri Bakanı'nın (Es Sani) bölgede kapsayıcı diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Es Sani, Salı günü Bloomberg haber ajansına verdiği röportajda, Katar'ın KİK hükümetlerine İran'la diyalog kurma çağrısı yaptığını söylemiş ve Doha'nın arabuluculuğunu önermişti.

Zarif, mesajının devamında İran'ın bölgedeki zorlukların çözümünün, "barışçıl, istikrarlı, müreffeh ve küresel ya da bölgesel hegemonyadan bağımsız güçlü bir bölge" oluşturmak için işbirliğinde yattığını "sürekli olarak vurguladığını" belirtti.