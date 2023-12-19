Katolik kiliselerinde eşcinsel çiftler kutsanabilecek
Vatikan, Katolik dünyası için devrim niteliğinde bir karar aldı. Artık Katolik kiliselerinde eşcinsel çiftler kutsanabilecek.
Haber Merkezi
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Vatikan, eşcinsel evliliklerin kutsanmasını öngören belgeyi pazartesi günü yayınladı.
Belgede Papa Françesko’nun onayı bulunuyor. Belgede Vatikan, papazlardan eşcinsel çiftlerin kutsanmasının evlilik töreni gibi yapılmamasını istedi.
Çiftlerin düğünlerde giyilen giysilerle kiliseye gitmemesi gerektiği belirtilen belgede, parmağa yüzük takmak gibi nikah törenlerine ait davranışlara da izin verilmeyeceği belirtildi.
Ayrıca çiftler dini ayin sırasında kutsanamayacak.