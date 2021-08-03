Kays Said, Washington Büyükelçisi'ni görevden aldı

Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tunus'un Washington Büyükelçisi Necmeddin Ekhal ile Sfaks Valisi Enis Vislati'nin görevden alındığı bildirildi. Görevden almalara ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

Cumhurbaşkanı Said, ülke genelinde ekonomik, sosyal, siyasi ve sağlık krizine karşı düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, başbakanı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bu karar bir kesim tarafından yasaların ihlal edilmesi olarak "darbe girişimi" şeklinde nitelendirmişti.

Said, bu tarihten itibaren bazı bakanlar ve danışmanlar ile yargı ve bürokrasiden üst düzey isimleri görevden aldığı bir dizi kararname yayımlamıştı.

Tunus'ta aldığı olağanüstü kararların ardından Cumhurbaşkanı Said'in yeni bir başbakan ataması ve yeni bir yol haritası açıklaması bekleniyor.