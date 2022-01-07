Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan orduya 'uyarı yapmadan ateş' emri

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim.” dedi.

Tokayev son açıklamasında, “Genel olarak ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen yeniden sağlandı. Yerel makamlar durumu kontrol ediyor. Ancak teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. Bu yüzden terörle mücadele operasyonu militanların tamamen yok edilmesine kadar devam edecek.” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek.