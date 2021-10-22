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Kazakistan kedilere COVID-19 aşısı geliştirdi

Kazakistan’da kediler için COVID-19 aşısı geliştirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kazakistan Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.

Bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde COVID-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.

Geliştirilen aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı bildirilen açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve COVID-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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